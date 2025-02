Liepājas četrsimtgades festivālā mirdzēs laikmetīgās kamermūzikas zvaigznes

Liepājas četrsimtgades starptautiskajā zvaigžņu festivālā no 8. līdz 22. martam satiksies izcili mākslinieki un skaņdarbi. Festivāla programmā līdzās vērienīgiem koncertiem ar Liepājas Simfoniskā orķestra piedalīšanos, kā ierasts, iekļauta arī īpaši izmeklēta kamermūzika, kas izcels smalkākās laikmetīgās skaņu nianses, vēsta festivāla rīkotāji no Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO).

21. martā pulksten 19 koncertzāles "Lielais dzintars " Dzintara Jurgelaiša kamerzālē skanēs viena no festivāla izsmalcinātākajām pērlēm – kameransambļa "Altera Veritas" un soprāna Katrīnas Paulas Felsbergas koncerts. Tā būs muzikāla saruna starp instrumentiem un balsi, kurā laikmetīgās kamermūzikas spektrs atklāsies no vismaigākajām niansēm līdz ekspresīviem kontrastiem.

Jauna skaņdarba pirmatskaņojums gaidāms arī Liepājas 400. gadadienas starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertā, un pirmo satikšanos ar klausītājiem piedzīvos Raivja Misjuna kamerkantāte "Baltie mākoņu tilti", kurā ansamblim arī pievienosies Katrīna Paula Felsberga – viena no spožākajām jaunajām balsīm Latvijā, kura 2023. gadā ieguva Lielo mūzikas balvu kā gada jaunā māksliniece.

"Dziesmu cikls soprānam un ansamblim izdzīvo Friča Bārdas emocionālo pasauli – viņa jūtas, dabas tēlus un dvēseles pārdzīvojumus. Atlasītajai dzejai piemīt maģiska un dziļa dabas klātesamība, tās nozīmība cilvēka dzīvē, un totāla saplūšana ar to vienā. Klātesošas ir ilgas un skumjas," stāsta Raivis Misjuns. "Bārdas poēzijai piemīt īpaši mitoloģisks un filozofisks raksturs, vienmēr izceļot un apdziedot skaisto un dabā jau pastāvošo, ko šeit mūzika arī uzticīgi attaino. Cikls būvēts kā kamerkantāte solistam un ansamblim, kas ved cauri atšķirīgām dramatiskām ainavām, portretējot gan komponista, gan rakstnieka jūtīgo pasauli."

Katrīnas Paulas Felsbergas emocionāli piesātinātais sniegums koncertā skanēs Artura Maskata dziesmu ciklā ar Ojāra Vācieša dzeju, kā arī Henrija Poikāna a cappella skaņdarbā "About the Supreme Object and Aim".