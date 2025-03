Rīgā šovasar uzstāsies talantīgais vokālists Džeikobs Koljers

Biļetes uz koncertu tirdzniecībā būs no 7. marta pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā. FBI un "Positivus" festivāla koncertu kluba biedri biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā jau no 5. marta pulksten 10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.

Debijas albumu "In My Room" Koljers ierakstīja vienatnē ar daudziem un dažādiem instrumentiem pilnajā mammas darba istabā ģimenes mājā Londonā, pats ieskaņojot visas balsis un instrumentus, aranžējot un arī producējot. Šis albums jaunajam mūziķim 2017. gadā atnesa pirmās divas "Grammy" balvas. Vienu – par pagājušā gadsimta sešdesmito gadu amerikāņu animācijas seriāla "Flintstones" slavenās galvenās muzikālās tēmas aranžējumu ar draiski daudzbalsīgiem "a cappella" dziedājumiem un romantisko Stīvija Vondera dziesmas "You and I" kaverversiju, kur arī paša daudzkārt ieskaņotā balss ir gandrīz vienīgais instruments.