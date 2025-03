Tallinā uzstāsies deju mūzikas zvaigznes Deivids Geta un Stīvs Aoki

Estrādei pārvēršoties milzīgā deju laukumā, piektdien, 22. augustā, skatuvi iekaros viens no pasaulē visvairāk klausītajiem sava žanra māksliniekiem – Stīvs Aoki. Kā atgādina pasākuma rīkotāji no "Baltic Live Agency", viņa mūzika ir straumēta gandrīz trīs miljardus reižu. Stīvs Aoki ir sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā BTS, Snoop Dogg, "Linkin Park" un Maluma, kā arī uzstājies pasaules lielākajos festivālos, piemēram, "Coachella", "Ultra Music Festival", "Lollapalooza" u.c. Aoki uzstāšanās ir izslavēta ar mežonīgu enerģiju un viņa leģendāro kūku mešanas pūlī tradīciju, atgādina organizatori. Viņš ir arī Ginesa rekorda īpašnieks – "Visvairāk ceļojošais mūziķis gadā" – sniedzot vairāk nekā 300 koncertu visā pasaulē viena gada laikā.

Savukārt sestdien, 23. augustā, uz skatuves kāps visu laiku pieprasītākais EDM mākslinieks pasaulē – Deivids Geta. Viņš ir iekarojis "DJ Mag" topa virsotnes sešas reizes, viņa mūzika ir straumēta vairāk nekā 15 miljardus reižu ar tādiem hitiem kā "Titanium", "When Love Takes Over", "Without You" u.c. Viņa īpašumā ir divas "Grammy "balvas un vairākas nominācijas šai godalgai. Guta tiek dēvēts par deju mūzikas pionieri, kura remiksi ir palīdzējuši elektroniskajai mūzikai iekļūt populārās mūzikas žanrā. Viņš ir kāpis uz pasaules lielākajām deju mūzikas skatuvēm, tai skaitā "Ultra Music Festival", "Tomorrowland", "Coachella" u.c., kā arī sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā Rihanna, "Black Eyed Peas", Džastins Bībers un citi. Deivids Geta uz Tallinu vedīs savu jaunāko šovu "The Monolith" pirmo reizi, un sola neaizmirstamu audiovizuālo pieredzi, apvienojot augstākā līmeņa gaismas, skaņu un vizuālos efektus, uzsver "Baltic Live Agency" pārstāvji.