Koris "Latvija" aicina uz Aspazijas 160 gadu jubilejai veltītu koncertu

Emīla Dārziņa "Sapņu tālumā" un "Mēness starus stīgo", Jāzepa Mediņa "Vasaras vakars" – tie ir tikai daži no latviešu kormūzikas darbiem, ko būs iespējams dzirdēt 15. marta vakarā.

Kā vēsta kora pārstāvji, no vairāk nekā 50 skaņdarbiem tika izvēlētas skaistākās kordziesmas jauktajam, sieviešu un vīru korim, kuru autori ir gan latviešu kormūzikas klasiķi, piemēram Emīls Dārziņš, Jāzeps Mediņš, Emilis Melngailis, gan mūsdienu skaņraži – Andris Dzenītis, Jānis Šipkēvics, Anita Mieze un citi. Interesanti, ka vairāki komponisti iedvesmojušies no viena teksta materiāla, līdz ar to "Mēness starus stīgo" un "Pasaciņa" izskanēs vairākas reizes, dažādu komponistu interpretācijās.