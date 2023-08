Latvijas elektroniskās mūzikas māksliniece Agata Meļņikova jeb Sign Libra šī gada 3. novembrī laidīs klajā trešo studijas albumu "Hidden Beauty". Tas tiks izdots Ņujorkas izdevniecībā "RVNG Intl." vinila un digitālajos formātos, bet japāņu leibls "Plancha Records" piedāvās to arī CD izdevumā.

Tāpat kā albumi "Closer to the Equator" (Antinote, 2018) un "Sea to Sea" (RVNG Intl.), arī "Hidden Beauty" tika radīts kā vientuļš radošs darbs, taču šoreiz tas notika unikāli hermētiski. Savienota ar pasauli tikai caur datora un viedtālruņa ekrānu pandēmijas laikā, Agata smēlusies iedvesmu no daudzām aktivitātēm: jaunām, neparastām pieejām komponēšanai, franču valodas apguvei, virtuālai pedagoģiskai praksei un dejām savā dzīvoklī, klausoties 1990. gadu deju mūziku, raksta Šmeļova,

Sign Libra raksturīgais bezteksta, ēteriskais dziedājums ir aktuāls arī šajā albumā. ""Hidden Beauty" ir rotaļīgi slāņots pastišs ar izsmalcinātām atsaucēm, smēloties iedvesmu no Erika Satī (Erik Satie) nepiespiestā vienkāršuma, Milēnas Farmēras (Mylène Farmer) un Laurēna Butanāta (Laurent Boutonnat) agrīnajiem darbiem un 1990. gadu R&B ritmiem. Pārējo šī darba slēpto elementu ir daudz, un, iespējams, vislabāk tos neatklāt, lai nesabojātu klausītāja prieku. Taču varbūt tie ir paslēpti skaidri redzamā vietā – atkarībā no tā, ko puzles gabali atklāj jūsu iztēlei," raksta Sign Libra pārstāve.