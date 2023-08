Koncertu iesildīja populārā amerikāņu "indie-pop" grupa "AJR", kas pazīstama ar tādiem hitiem kā "I'm Ready", "Sober Up", "Burn The House Down", "Way Less Sad", "Weak" un daudzām citām Grupa izvēlēta kā iesildītāji daļā no "Imagine Dragons" aktuālās turnejas "Mercury Tour" koncertiem.