Grupa "The Rolling Stones" visai savdabīgā veidā devusi mājienu, ka drīzumā plāno izdot jaunu albumu. Informācija par to parādījusies kā mīklains sludinājums avīzē "Hackney Gazette" un tā tekstu veido kompilācija no pazīstamu "The Rolling Stones" dziesmu nosaukumiem, vēsta BBC.

Oficiāli gan "The Rolling Stones" dalībnieki vēl nav apstiprinājuši, ka septembrī gaidāms grupas 31. albums, tomēr ir vairākas pazīmes, kas liek secināt, ka fani tiks iepriecināti ar jaunu roka veterānu ierakstu.

Kā norāda BBC, sludinājumā, kas it kā vēsta par kādu stiklinieku firmu "Hackney Diamonds", kas septembrī plāno atvērt veikalu, uzņēmuma logotipā virs burta i vārdā "diamonds" ir redzams miniatūrs pasaulslavenais "The Rolling Stones" logotips – lūpas un izbāztā mēle. Savukārt kā firmas dibināšanas laiks norādīts 1962. gads – tas pats, kad tika izveidota grupa "The Rolling Stones". Tāpat šajā sludinājumā izmantots tas pats burtu dizains, kas grupas 1978. gada albuma "Some Girls" vāka noformējumā. Visticamāk, "Hackney Diamonds" – frāze, kas senā Austrumlondonas slengā tiek lietota, lai apzīmētu stikla lauskas – būs jaunā albuma nosaukums.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Tāpat sludinājumā ir norādīts interesentiem doties uz mājaslapu "www.hackneydiamonds.com", kur ir iespēja piereģistrēt savu epastu. To izdarot, ir redzams, ka informācija nonāks pie izdevniecības "Universal Music", kas izdod "The Rolling Stones".

Jaunais "The Rolling Stones" albums būs pirmais kopš 2016. gada, kad iznāca 30. grupas ieraksts "Blue and Lonesome" – blūza dziesmu kaverversiju kolekcija. Iepriekšējais albums ar grupas oriģināldziesmām "A Bigger Bang" iznāca 2005. gadā.

Tāpat šis būs pirmais albums, ko grupa izdos pēc bundzinieka Čārlija Votsa nāves. Mūziķis devās mūžībā 80 gadu vecumā 2021. gada augustā. Ir zināms, ka viņš paspējis ierakstīt bungu partijas jaunajam albumam.

"Teiksim tā, jūs vēl neesat dzirdējuši Čārlija Votsa pēdējo ierakstu," tā iepriekš intervijā 2021. gada oktobrī medijam "Los Angeles Times" sacīja grupas ģitārists Kīts Ričardss. Viņš arī pauda, ka ierakstu sesijas Covid-19 pandēmijas dēļ ievilkušās ilgāk nekā plānots.

"Ja viss nebūtu aizvērts, mēs jau sen būtu to sasodīto albumu pabeiguši," toreiz pauda Ričardss. Viņam pievienojās arī dziedātājs Miks Džegers, sakot, ka līdz ar koncertturnejas beigām (2022. gada augustā), grupa varēs albumu pabeigt.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ir zināms, ka pēc 30 gadu pārtraukuma grupai jaunā albuma tapšanā pievienojās basģitārists Bils Vaimens, lai ierakstītu piemiņas dziesmu Čārlijam Votsam. Tāpat publiski izskanējusi informācija, ka viesmākslinieku statusā šajā albumā būs Sers Pols Makartnijs un Sers Eltons Džons. Albumu producē ar "Grammy" godalgotais Endrjū Vats.

"The Rolling Stones" izveidota Londonā 1962. gadā, satiekoties multiinstrumentālistam Braienam Džounsam, pianistam Ianam Stjuartam, dziedātājam Mikam Džegeram, ģitāristam Kītam Ričardsam, basģitāristam Bilam Vaimenam un bundziniekam Čārlijam Votsam. Grupa ir izdevusi 30 studijas albumu, kā arī koncertierakstus, izlases, video albumus u.c. 1989.gadā "The Rolling Stones" tika uzņemti Rokenrola slavas zālē. Tā saņēmusi trīs "Grammy" balvas, kā goda "Grammy" par mūža ieguldījumu mūzikas industrijā.