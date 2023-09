Jau šo sestdien, 2. septembrī, Mežaparka Lielajā estrādē notiks Otrais Latvijas mūzikas lielais koncerts, kas uz vienas skatuves apvienos ap simts dažādu muzikālo žanru pašmāju mūziķu, kuri izpildīs vairāku paaudžu komponistu radītas dziesmas, kas ierindojamas Latvijas mūzikas zelta fondā. Ņemot vērā lielo pasākuma apmeklētāju skaitu, organizatori aicina iepazīties ar praktisku informāciju pirms došanās uz koncertu.

Pasākuma laika plāns

Ieeja koncerta teritorijā

Transports

Pirms koncerta, sākot no aptuveni pulksten 17, papildreisi tiks organizēti virzienā no Ausekļa ielas uz Mežaparku un sākot no aptuveni pulksten 17.48 tramvaji kursēs ar 5-6 minūšu kustības intervālu.

Pēc koncerta noslēguma (aptuveni plkst. 23.30) atpakaļ uz centru reisi tiks organizēti atbilstoši pasažieru plūsmai (orientējoši ar 5 minūšu kustības intervālu).