Piektdien, 8. septembrī, "Arēna Rīga" uzstāsies rokgrupa "Bi-2". Koncerts notiks kopā ar simfonisko orķestri Gunta Kuzmas vadībā.

Tāpat rīkotāji atgādina, ka nevar garantēt to biļešu oriģinalitāti, kas iegādātas pēc sludinājumiem "no rokām" no citiem pārdevējiem. Šādu biļeti var pārbaudīt pie organizatoriem, taču pat tad, ja tā ir derīga, nav garantiju, ka kāds negodprātīgs pārdevējs to jau nav pārdevis vairākas reizes. Tādā gadījumā ar biļeti varēs ieiet tikai vienu reizi, pirmais, kas to izmantos, tiks ielaists, bet pārējiem ieeja tiks liegta.