"Arēnā Rīga" 7. septembrī uzstāsies popzvaigzne, kādreizējais grupas " One Direction " dalībnieks Luiss Tomlinsons, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji, lietuviešu aģentūra "8 Days A Week".

Popmākslinieks Latvijā ieradīsies turnejas "Faith in the Future" ietvaros, uzreiz pēc koncertiem Vācijā un Skandināvijas valstīs.

Koncertu Latvijā iesildīs jaunie britu mākslinieki "The Lathums" un dziedātājs Endrjū Kušins (Andrew Cushin). Koncerta sākums pulksten 20.

Britu mūziķis, solists un dziesmu autors Tomlinsons pasaules slavu guva kā visu laiku komerciāli veiksmīgās puišu grupas "One Direction" dalībnieks, kurā nonāca, pateicoties dalībai slavenajā talantu šovā "X Factor".

Pēc "One Direction" izjukšanas 2016. gadā Tomlinsons uzsāka solo karjeru, jau ar savu debijas singlu "Just Hold On" iekarojot lielu popularitāti, ko apliecina sigla platīna statuss. Mūziķis sadarbojies arī ar citiem popmūzikas un deju mūzikas spīdekļiem, piemēram, Stīvu Aoki un Bebe Rexha.