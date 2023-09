"Cilvēciskās vajadzības pēc mīlestības un tuvības var būt dažādas, nereti varam būt dzīves posmā, kurā svarīgāk ir izbaudīt savu brīvību, skaistus mirkļus, iepazīt sevi un pasauli sev apkārt. Varam nebūt gatavi realitātei, ko nes attiecības, vēlamies ļauties fantāzijai un sapnim par to, kas otrs cilvēks varētu būt. Varam baidīties no vientulības un kliedēt to ar ilūziju par kādu cilvēku, kas mums liek justies īpašiem un ieraudzītiem. Par to visu runāju dziesmā "Tikai savā iztēlē"," stāsta Patrisha.