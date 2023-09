Pirmie pašu izdotie singli un koncerti dzimtajā Īrijā un Lielbritānijā piesaistīja ierakstu kompānijas "Rough Trade" dibinātāja Džefa Trevisa uzmanību. Mūzikas kritiķi atzina, ka tā patiešām ir viena no iespaidīgākajām grupām, kas rada "aizraujošu un draudīgu troksni".

Grupa ir ierakstījusi daudzus singlus un minialbumus. Debijas albums "Holding Hands with Jamie" iznāca 2015.gadā, pēc dažu gadu pārtraukuma, kam iemesls bija grupas dalībnieku veselības problēmas, 2019.g adā klajā nāca albums "The Talkies", bet pērn - ieraksts "Most Normal".