Ians Ītans Keiss ir akustiskās dubultā grifa ģitāras virtuozs, kurš tiek uzskatīts par vienu no radošākajiem un saistošākajiem ģitāras pirkstu spēles stila ("fingerstyle") ģitāristiem pasaulē. Abu mūziķu koncerti notiks no 5. līdz 8. oktobrim Rīgā, Liepājā, Ķekavā un Kocēnos.

Gints Smukais par Ianu Ītanu Keisu stāsta: "Mani priecē, ka Latvijā ir daudzi ģitāras entuziasti un mūziķi, kuri aktīvi daudzina "fingerstyle" ģitārspēli, bet, lai arī cik daudz mēs to šeit jau būtu redzējuši, ceļojot uz "fingerstyle" kultūrtelpas epicentriem, esmu secinājis, ka tā izpausme ir vēl plašāka, nekā mēs varētu iedomāties. Ians Ītans Keiss tam ir izcils piemērs un man liels iedvesmas avots. Klausoties viņa mūziku, es sapratu, ka robežu "fingerstyle" stilam patiesi nav. Mūs vieno ne tikai šis spēles stils, bet arī muzikālā ceļa aizsākumi, kas sākās ar ritma instrumentiem, mēs mīlam ritmu un tā apspēlēšanu melodiskās kaskādēs caur akustiskās ģitāras īpašajām raksturiezīmēm. Esmu pateicīgs, ka mūsu ceļi ir savijušies un nu varam kopā radīt un spēlēt koncertos."

Ians Ītans Keiss par sadarbību ar Gintu stāsta: "Man ļoti daudz nozīmē, ka esmu varējis izpildīt un ierakstīt šo skaņdarbu kopā ar Gintu. Šāda veida ļoti detalizētam, strukturētam, specifiskam skaņdarbam gandrīz nekad neizdodas piesaistīt papildu mūziķi, nemaz nerunājot par citu akustisko pirkststila ģitāristu. Jau no pirmās reizes, kad mēs kopā šo skaņdarbu izpildījām, tas nostrādāja! Gints bija veltījis nopietnu laiku, lai apgūtu katru skaņdarba niansi, pie tam atradis veidu, kā pievienot tam savu muzikālo ieguldījumu, kas dziesmu bagātinātu, nevis traucētu tai skanēt, un tas nav viegli. Es esmu ļoti pagodināts, ka viņam šis skaņdarbs bija pietiekami svarīgs un jūtams, lai ieguldītu tik nopietnu darbu, un es patiešām ar nepacietību gaidu, kad varēsim kopā atskaņot to šajos koncertos! Esmu patiesi priecīgs arī par to, ka kopā ar Gintu varēšu iepazīt Latviju, jo pirms kāda laika piedzīvoju neaizmirstamus brīžus un sajūtas, ar koncertiem viesojoties Igaunijā."