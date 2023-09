No 22. līdz 29. oktobrim norisināsies ikgadējais jaunās mūzikas festivāls "Arēna", šogad īpaši akcentējot starpžanru telpas radošu izpēti.

Tāpat ikviens interesents no 23. līdz 27. oktobrim ir aicināts ielūkoties arī galerijā "Istaba" pirmoreiz iekārtotajā "Arēnas Istabā", kur paralēli laikmetīgajai mākslai veltītām lekcijām notiks arī improvizācijas sesijas, sarunas ar festivāla māksliniekiem un citi koncertu rīkotāja un "Hanzas perona" mākslinieciskā direktora Mika Magones kūrēti pasākumi. Šogad "Arēna" dos platformu arī jaunajiem komponistiem, vairākos pasākumos izgaismojot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) kompozīcijas nodaļas jauno talantu veikumus.

Koncertā piedalīsies arī daudzpusīgā latviešu mūziķu trijotne ar saknēm senajā mūzikā un interesi par svaigām idejām – klavesīniste Ieva Saliete, multiinstrumentāliste Ieva Nīmane un baroka čelliste Ilze Grudule. Trio līdzās jau pārbaudītām vērtībām no Uģa Prauliņa un igaunietes Mirjamas Tallijas daiļrades atklās arī Jēkaba Nīmaņa, Annas Veismanes, Matīsa Čudara un Madaras Pētersones visjaunākos opusus.

Nākamais festivāla vakars, 23. oktobrī, būs savukārt atvēlēts "Keno Harriehausen Quartet", kurā "Arēnas" klausītājiem pazīstamais latviešu saksofonists Kārlis Auziņš saspēlēsies ar čellisti Maju Frīdmani, kontrabasistu Andri Mainigu un kvarteta līderi – pianistu un komponistu Keno Harīhauzenu. Šī starptautiskā četrotne programmā "Mijkrēšļa transformācijas" sakausē džeza un kamermuzicēšanas tradīcijas, iedvesmojoties ne tikai no plaša spektra 20. gadsimta skaņumākslas klasiķiem un dažādiem folkloras slāņiem, bet arī ārpusmuzikālām idejām.

Performance "Māki tā?", kas 26. oktobrī visas dienas garumā, uzrunājot garāmgājējus, izskanēs vairākās Rīgas vietās, nosaukumu aizguvusi no projekta sponsora – firmas "Makita OY" – vārda radošas apspēles. Šī neparastā audiovizuālā notikuma galvenā varone ir komponiste Evija Skuķe, kura saka: "Mēs katrs varam darīt tikai tā, kā mākam. Mākam tā. Tikai mēs vēl nezinām visu, ko mēs mākam, kamēr to neesam pamēģinājuši. Es māku tā, paņemt rokās (sadzīves) instrumentu un ar to radīt nepieradinātu mūziku."