Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, šajā vakarā dziedātāja un koncertmeistares Lailas Holbergas sagatavotajā programmā skanēs Benedeto Marčello skaņdarbs "Quella fiamma", ārija "Se tu della mia morte" no Alesandro Skarlati 1697. gadā sarakstītās operas "La caduta de' decemviri" trešā cēliena, Alesandro Stradellas skaņdarbs "Pieta, Signore", Džuzepes Džordāni ārija "Caro il mio ben", Frančesko Paolo Tosti ārijas "Ave Maria", "The last song" u.c., Kristofa Vilibalda Gluka koncertārijas "O, del mio dolce ardor" un "Spiagge amato" u.c. skaņdarbi.