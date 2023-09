"Mēs neesam pārgalvīgi, bet garlaicīgu dzīvi dzīvot ir garlaicīgi, tāpēc kāpjam ārā no savas komforta zonas un darām to, kas jādara", tā par savu drosmīgo izvēli un dziesmu saka dueta "Čipsis un Dullais" dalībnieki, un piebilst "jaunā dziesma ir par to, ka kategorisms ir ierobežojošs un īstu brīvību var piedzīvot tikai atstājot sev iespējas".