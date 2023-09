Grupas "HIM" līderis Ville Valo ar sociālo mediju starpniecību izziņojis savu solo turneju, kuras laikā viņš uzstāsies arī Rīgā. Kā liecina mūziķa "Instagram" kontā publicētā informācija, koncerts gaidāms 2014. gada 16. aprīlī koncertzālē "Palladium".

"Neon Noir" ir Villes Valo jeb "VV" pirmais soloalbums, kas iznāca 2023. gada sākumā. Pēc paša mūziķa teiktā, šis ieraksts simboliski noslēdz to, ko iesāka viņa grupa "HIM".

Atgādinām, ka viena no visu laiku komerciāli veiksmīgākajām somu rokgrupām "HIM" jeb "His Infernal Majesty" pārtrauca darbību 2017. gadā. Kopš tā laikā Ville Vallo muzicējis arī projektā "Ville Valo & Agents", ar ko kopā izdots viens albums.