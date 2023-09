Kriss Noa nācis no muzikālas ģimenes, bet par mūziku sācis interesēties 17 gadu vecumā. Interese radās, kad viņš sāka muzicēt kopā ar savu brāli. Krisa Noa pirmais singls "Had It All" kļuva par hitu Latvijā, savukārt otrais singls "You" saņēma Latvijas autoru apvienības balvu – spēlētākā dziesma radio – 2017. gadā. Ar nākamajiem paša izdotajiem singliem "River" un "Fall Through" 2018. gadā Kriss saņēma atzinību dažādos blogos, tostarp "Indie Air", "AlexRainBirdMusic", "Uranium Waves", "Comeherefloyd", "Aofd3", "Mystic Sons", "York Calling", "Wolf in a Suit" un daudziem citiem. 2020. gadā Kriss izdeva debijas mini albumu "Distance", kas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" pasniegšanas ceremonijā saņēma nomināciju par labāko popmūzikas albumu 2021. gadā. Tā paša gada nogalē Kriss parakstīja līgumu ar starptautisko ierakstu kompāniju "Sony Music Finland". 2022. gada nogalē iznāca Krisa Noa minialbums "Red Light".