Mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā orķestris kopā ar klarnetisti Annu Gāgani atskaņos LNSO jaunās sezonas rezidējošā komponista Ērika Ešenvalda koncertu klarnetei, orķestrim un elektronikai "Arktikas nakts vīzijas". Savukārt koncerta otrajā daļā kopā ar operas solistiem no Somijas skanēs Riharda Vāgnera operas "Valkīra" pirmais cēliens, portālu "Delfi" informē LNSO pārstāvji.

Radot darbu, komponists iedvesmojies no naksnīgajiem Ziemeļiem un šajā mūzikā centies atklāt pasaules esības noslēpumu. Mūzikas valodā darba autors neizmanto pašmērķīgus un šokējošus skaņu efektus, tā ir nesamākslota un laikmetīgo izteiksmes līdzekļu pielietojuma ziņā balansēta.

Koncertā skanēs arī vācu operreformatora, muzikālās drāmas radītāja Riharda Vāgnera operas "Valkīra" pirmais cēliens. Opera ir otrā daļa no slavenās tetraloģijas "Nībelunga gredzens", kas vēstures lappusēs nostiprinājusies kā viens no grandiozākajiem skatuves darbiem. Operas "Valkīra" galvenā varone Zīglinde atrod savu sen pazudušo brāli Zīgmundu, kurš no oša stumbra izrauj zobenu Notungu un kopā ar māsu atstāj viņas ļaunā vīra Hundinga namu. Stāsts klausītājus ved emocionālā virpulī, kas pilns ar drosmīgiem varoņiem un viltīgiem dieviem. Galveno lomu partijas dziedās somu operdziedātāji – soprāns Hannakaisa Nirenena, tenors Jirki Antila un bass Eriks Rousi.