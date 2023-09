Atzīmējot astronomisko rudens sākumu, grupa "Rahu The Fool" laiž klajā jaunu singlu un video. Dziesmā "Nāve", kas tapusi nabagu blūza stilistikā, apvienojas latviskais un amerikāniskais, vēsta grupas pārstāvji.

Latviešu rotaļīgā "Nāve nāve, nāc jau drīz" un apalaču bluegrass melanholiskā "Oh death" izskan ģitāras, vijoles, kontrabasa, veļasdēļa un mutes ermoņiku izpildījumā. Skaņdarbs ir pirmais vēstnesis no grupas otrā albuma.

Grupas solists un dziesmas autors Pēteris Narubins par dziesmas ideju stāsta: "Nāve. Tas ir vārds no kura bieži izvairāmies, bet no kura būtības neesam pasargāts neviens. Dažreiz vārdus ir grūti atrast. Tad, ja ir grūti, tad jāatceras, ka klusums arī ir vārds. Šī ir "Rahu The Fool" interpretācija par šo tēmu. Nāve dažādās kultūrās tiek interpretēta atšķirīgi. "Oh death" tekstā nāvi lūdz, lai tā ļauj dzīvot vēl vienu gadu. Savukārt, latviešu tautas dziesma un rotaļa "Nāve, nāve nāc jel drīz" aicina nāvi, aptin to ap pirkstu rotaļā, jautri griežoties elkoņos."