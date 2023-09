Ceturtdien, 5. oktobrī, ar muzikālu pirmizrādi visai ģimenei Latgales vēstniecībā "Gors", Rēzeknē sāksies 8. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "ORGANismi". Izrādē "Ekspedīcija – balss" kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu un Latvijas Leļļu teātra aktieriem ikviens aicināts doties starpgalaktiskajā ceļojumā, lai noskaidrotu, no kurienes rodas ērģeļu balsis un kā tās ir nonākušas un Zemes.

"Ērģeļu mūzikas pavadījumā piedzīvosim ceļojumu no Mēness un Zemi, jo visas civilizācijas kodols "Organ" ir negaidīti uztvēris savādus signālus. Lokācija misijas izpētei būs Latvija, jo šis reģions ir izcili piemērots, lai pārbaudītu vibrācijas un atmosfēras esamību visiem četriem elementiem", stāsta izrādes veidotāji. "Muzikālajā izrādē kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu un aktieriem no Latvijas Leļļu teātra no jauna tiks atklāta skaņa, kas zudusi. Noskaidrosim, kas ir vibrācija. Vai vibrācijai ir skaņa? Vai skaņai ir balss? Vai vibrācija ir sajūtama gaisā, uz zemes un ūdenī? Varbūt arī uguns ir skaņa? No kurienes rodas ērģeļu balsis un kā tās ir nonākušas uz Zemes."