Šī gada 8. novembrī pulksten 19 Rīgā, VEF Kultūras pilī un 12. novembrī pulksten 15 Valmieras Kultūras centrā Operetes teātris aicina uz Latvijas valsts svētkiem veltīto, nacionālpatriotisko un dzīvespriecīgo Operetes teātra teatralizēto koncertprogrammu "Manos dzintara sapņos".

"Sižets un mūzika skatītāju vedīs caur dažādiem cilvēka – mūsu līdzcilvēka, ikviena no mums, dzīves notikumiem un emocionālajiem stāvokļiem un noskaņām – no prieka līdz asarām, liekot aizdomāties un uzdodot sev jautājumus. Vai dzīve, kuru dzīvojam, ir teātris? Kas īsti veido Latviju? Vai tā ir mana un tava dzīve – kā daļa no Latvijas?" raksta Operetes teātra pārstāvji.

Koncertprogrammā skanēs melodijas no Elgas Īgenbergas operetes "Annele", Induļa Kalniņa "Silavas valsis", Raimonda Paula Kerijas un Herstvuda duets un Kerijas dziesma no mūzikla "Māsa Kerija", melodija no filmas "Teātris", Elzas un Emīla duets un "Skriešus atskrien laimīte un prieks" no dziesmuspēles "Pāri, kas dabonas", "Es vedīšu tevi uz tango" no mūzikla "Marlēna", "Saint-Germain bulvāris" no mūzikla "Dāmu paradīze", "Lai sasaucamies, lai dziedam!", "Nē, manis nav" no Jāņa Lūsēna rokoperas "Sfinksa" un viņa "Sapņotājas dziesmu" (komponista veltījumu Sonorai Vaicei), Zigmara Liepiņa dziesmu "Svētī debesīs šo zemi" no mūzikla "Vadonis" un citas dziesmas.