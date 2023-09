Kā vēstīts iepriekš, Teilores Sviftas jaunākā koncertturneja "The Eras Tour" jau tiek dēvēta par popkultūras sensāciju un biļetes uz vairāk nekā 140 koncertiem visā pasaulē tika izpirktas lielā ātrumā. Veiksmīgajai tūrei par godu oktobrī visā pasaulē būs iespējams noskatīties no šīs turnejas koncertiem veidotu gandrīz trīs stundu ilgu koncertfilmu.

"Taylor Swift. The Eras Tour" vērienīgos koncertos piedāvā atskatīties uz mūziķes karjeru ar krāšņiem, aizraujošiem priekšnesumiem no visiem 10 dziedātājas izdotajiem albumiem, aicinot arī ikvienu fanu un apmeklētāju piedalīties pasākumā, tērpjoties turnejas iedvesmotos tērpos un pasākuma vietā daloties ar draudzības aprocēm.

Amerikāņu dziedātāja Teilore Svifta (1989) ir viena no šī brīža ietekmīgākajām popkultūras personībām pasaulē. Kopš debijas kantrī mūzikā pusaudzes gados viņa izaugusi par globālās mūzikas industrijas vienu no komerciāli veiksmīgākajām zvaigznēm un ir visvairāk straumētā dziedātāja – sieviete "Spotify". Līdz šim Svifta izdevusi 10 studijas albumus, jaunākais no tiem – "Midnights" – iznāca 2022. gadā. Dziedātāja saņēmusi 12 "Grammy" balvas, no kurām trīs ir par gada labāko albumu. Mūzikas medijs "The Rolling Stone" Teilori Sviftu ierindojis starp 100 visu laiku labākajiem dziesmu autoriem pasaulē, savukārt "Time" vairākkārt iekļāvis dziedātāju savā ikgadējā 100 pasaulē ietekmmīgāko cilvēku topā.