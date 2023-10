23. Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls šogad norisināsies no 4. novembra līdz 2. decembrim, piedāvājot piecus koncertus ar māksliniekiem no Francijas, Itālijas, Somijas un Latvijas.

Festivāls sāksies 4. novembrī pulksten 17, kad Emīla Dārziņa Mūzikas skolas zālē to ieskandinās jau tradicionālais koncerts "Vārds jaunajiem". Šoreiz koncerta dalībnieki būs paši jaunākie, topošie mūzikas profesionāļi no MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas, Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Rīgas Doma kora skolas. Koncertā skanēs tikai Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi.

12. novembrī pulksten 19 Mazajā ģildē muzicēs baroka mūzikas ansamblis "Masques" no Francijas. Programmā skanēs Johana Sebastiāns Bahs, Georgs Filips Tēlemanis, Žans Filips Ramo, Vilhelms Frīdemanis Bahs.

15. novembrī pulksten 19 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē ar koncertprogrammu "Per Brahe's Travels" (Pēra Brahes ceļojumi) muzicēs somu mākslinieki Mats Lillhannuss (Mats Lillhannus, tenors) un Miko Ikeheimo (Mikko Ikäheimo, lauta). Pērs Brahe (Per Brahe, 1602–1680) bija nozīmīga vēsturiska personība ne tikai kā Zviedrijas ģenerāļgubernators, bet arī kā dziesminieks. Brahe bija lautists, kurš savos ceļojumos bija savācis un apkopojis krājumā tā laika aktuālākos skaņdarbus lautai no Itālijas, Vācijas, Francijas un Anglijas.