Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji no VSIA " Latvijas Koncerti ", šī nav pirmā reize, kad ansamblis saņem prestižo apbalvojumu, mākslinieki to ieguva arī pagājušajā – 2022. gadā. Ar izciliem panākumiem ansamblis koncertē visā pasaulē, izpildot gan stīgu kvarteta tradicionālo repertuāru, gan iedzīvinot neakadēmiskās mūzikas žanrus. Svētdien, 8. oktobrī, klausītājiem būs iespēja dzirdēt Jozefa Haidna Stīgu kvartetu, Bēlas Bartoka Trešo un Franča Šūberta 15. stīgu kvartetu.

Savu 20. jubileju kvartets svinēja ar starptautisku projektu "Beethoven Around the World" ("Bēthovens apkārt pasaulei"), laika posmā no 2019. gada maija līdz 2020. gada janvārim ierakstot visus sešpadsmit Ludviga van Bēthovena stīgu kvartetus sešos kontinentos. Projektu pēc tam vainagoja koncertu sērija Eiropas nozīmīgākajās koncertzālēs, tostarp Parīzes Filharmonijā un Frankfurtes Vecajā operā, bet citas programmas izskanējušas arī Ņujorkas Kārnegī zālē, Verbjē festivālā un Vīnes Koncertnamā.