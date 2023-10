Piektdien, 6. oktobrī, un sestdien, 7. oktobrī, ar diviem koncertiem Lielajā ģildē jauno sezonu atklāja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) kopā ar galveno diriģentu Tarmo Peltokoski . Piedāvājam foto atskatu uz pirmo no koncertiem.

LNSO kopā ar klarnetisti Annu Gāgani atskaņoja orķestra jaunās sezonas rezidējošā komponista Ērika Ešenvalda koncertu klarnetei, orķestrim un elektronikai "Arktikas nakts vīzijas", kur solistes un orķestra muzikālajiem dialogiem pievienojas arī elektronisko skaņu ierīču pielietojums. Kā vēstīts iepriekš, radot darbu, komponists iedvesmojies no naksnīgajiem Ziemeļiem un šajā mūzikā centies atklāt pasaules esības noslēpumu.

Savukārt koncerta otrajā daļā kopā ar operas solistiem no Somijas – soprānu Hannakaisu Nirenenu, tenoru Jirki Antilu un basu Eriku Rousi – skanēja Riharda Vāgnera operas "Valkīra" pirmais cēliens. Opera ir otrā daļa no slavenās tetraloģijas "Nībelunga gredzens", kas vēstures lappusēs nostiprinājusies kā viens no grandiozākajiem skatuves darbiem.