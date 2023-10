Jau rakstīts, ka Okupācijas muzejs saņēmis informāciju no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). Ja netiks atrasti 847 000 eiro neatliekamo darbu veikšanai, kas tostarp paredz ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu un pagraba pārseguma nostiprināšanu, Okupācijas muzeja pēdējā darbadiena "Stūra mājā" būs nākamā gada 7. maijs.

Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība iepriekš norādīja, ka Ministru kabinetā ir iesniegts KM sagatavotais informatīvais ziņojums par nama tehnisko stāvokli un neatliekami veicamajiem darbiem. Tāpat ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Okupācijas muzeja direktore norādīja, ka otrs strīdus jautājums ir par to, vai šie līdzekļi neatliekamajiem darbiem būtu jāpiešķir no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Vības ieskatā, šis jautājums bija skatāms, gatavojot nākamā gada budžetu.

"Ir daudz iespēju, kā paplašināt muzeja piedāvājumu. Mēs esam runājuši ar kolēģiem no citiem muzejiem un nevalstiskajām organizācijām, taču pagaidām tās ir tikai sarunas. Viena lieta ir ieceres, otra - vai mēs varam to atļauties, vai to ir iespējams finansēt," sacīja Vība.