"Albums "Savvaļas pusē" man ir bijis neparasts eksperiments un izkāpšana no komforta zonas. Darbs pie šī albuma man ne vien lika no jauna atplaukt pēc posma, kurā jutos sevi radoši izsmēlusi, bet arī iekāpt pilnīgi jaunā un sievišķīgā tēlā," stāsta Aminata. Kā piemēru viņa min dziesmu "Afrodīte": "Tā ir tik izteikti viegla, ar koķetērijas un flirta noskaņām, ka liek man tieši tā justies arī uz skatuves to izpildot. Albuma iznākšana man ir svētku dienu, bet vēl vairāk priecāšos to nosvinēt uz skatuves kopā ar saviem klausītājiem."