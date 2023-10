Bija paredzēts, ka ikgadējā pasākumā piedalīsies tādas zvaigznes kā Deivids Geta, "Thirty Seconds to Mars". Balvai nominēti ir dziedātājas Teilore Svifta un Olīvija Rodrigo, grupa "Foo Fighters", reperis Bad Bunny un citas zvaigznes.

Mediju konglomerāts "Paramount Global" norādījis, ka lēmums pieņemts, bažījoties par to tūkstošu darbinieku, mākslinieku un fanu drošību, kuriem bija jāierodas no visas pasaules, lai gādātu par to, lai šovs nonāk pie skatītājiem.