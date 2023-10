Šovs Lietuvā būs daļa no Šīrana turnejas "+ – = ÷ x Tour" ("The Mathematics Tour"), kurā mākslinieks uzstājas uz īpašas, šai turnejai radītas 360 grādu skatuves ar atbilstošu audiovizuālo uzbūvi.

Toniņa atgādina, ka ir pagājuši jau pieci gadi kopš iepriekšējās reizes, kad megazvaigzne Eds Šīrans uzstājās Baltijā, un šoreiz apmeklētāji varēs piedzīvot viņa visu laiku iespaidīgāko šovu: "Pirmkārt, uzmanību piesaista brīnišķīgi izstrādātā cilindriskā skatuves konstrukcija, kura, lēni rotējot, nodrošina to, ka visu laiku mūziķis atrodas ar seju pret saviem faniem. Virs skatuves novietots 360 grādu displejs un vēl seši ģitāras mediatora formas ekrāni, uz kuriem projicē tuvplāna skatus tiem, kas atrodas tālāk no pamatskatuves. Un to ik pa laikam papildina krāšņi, bet vienlaikus diskrēti pirotehniskie efekti, kas trāpīgi akcentē atsevišķas dziesmu daļas."