Viena no čīliešu literāta Roberto Bolanjo apjomīgā romāna "Mežonīgie detektīvi" galvenajām sižeta līnijām saistās ar divu dzejnieku – Arturo Belano un Ulisa Limas – kaislīgiem centieniem atrast kādu mazpazīstamu un noslēpumainu meksikāņu autori. Ja līdzīga "detektīvu izmeklēšana" būtu jāveic latviešu literatūrā, par vienu no potenciālajiem meklējumu mērķiem varētu kļūt rakstnieks Valdemārs Kroders – interesantu, savdabīgi uzrakstītu prozas darbu autors, kas dažādu notikumu dēļ pēc Otrā pasaules kara atrada patvērumu latviešu trimdai netipiskā vietā – Pakistānā, kur kļuva ne tikai par liela uzņēmuma vadītāju, bet arī par Rietumvācijas goda konsulu.

Valdemāra Krodera vectēvs Jānis (1860–1938) bija lauku skolotājs. 1905. gada revolūcijā viņš asi iestājās pret Krievijas impēriju, Kokneses apkaimē kļūstot par vienu no aktīvākajiem revolucionāriem (vēlāk Andrejs Upīts viņu daļēji izmantojis kā vienu no prototipiem Mārtiņa Robežnieka tēlam). Pēc revolūcijas apspiešanas Jāni apcietināja un piesprieda nāvessodu, kas nomainīts uz mūža ieslodzījumu katorgas cietumā. Apsūdzībās Jānis Kroders bija minēts pat kā Latvijas Republikas pieprasītājs. Ārpusē palika sieva Anna un seši bērni.

Viens no viņiem bija Valdemāra Krodera tēvs Arturs (1892–1973), kas, vēl būdams ļoti jauns, arī piedalījās 1905. gada notikumos, taču vēlāk izvēlējās no tēva atšķirīgu ceļu. Jānis, atbrīvots no apcietinājuma pēc Februāra revolūcijas, pievienojās lieliniekiem, kļuva par Iskolata locekli un Rīgas apriņķa komisāru, vēlāk devās uz dzīvi Krievijā. Tikmēr Arturs 1917. gadā bija viens no Latvju kareivju nacionālās savienības dibinātājiem (tā vēlējās likvidēt Iskolatu), tad sekoja Latvijas Pagaidu valdībai uz Liepāju un arī turpmāk visu dzīvi bija aktīvs cīnītājs pret lieliniekiem. Kopā ar Arturu uz Liepāju bija devies arī viņa dvīņubrālis Roberts (1892–1956), kas pēcāk kļuva par vienu no ievērojamākajiem latviešu teātra kritiķiem un ir leģendārā režisora, aktiera Oļģerta Krodera (1921–2012) tēvs.