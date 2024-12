Jāuzsver, ka Ievas Vieses krājums nav dzeja kā nekopts apziņas plūsmas pieraksts un aprobētu, ērtu izteiksmes līdzekļu sakopojums, eksperimentālais šeit ir uztverams un intriģējošs. Šī dzejas valoda raugās dziļāk un plašāk, tiecoties uz izteiksmes pilnību un esamības patiesumu: "Valoda piesūkusies ar smagumu." (20. lpp.) Mūsdienu cilvēkam atpazīstama sajūta, ko lasām arī šajās rindās: uztverei vajadzīga dekonstrukcija un realitātei – rekonstrukcija. Dzejniece to ieauž atbrīvojošā mantrā: "atbrīvot valodu no prāta vadības / atņemt valodu prātam / atņemt nozīmes prātam nozīmes vārdiem / un valodai atdot vārdus / atņemt valodai prātu / atņemt ņemšanos prātam / atņemt ņemšanos prātam / apvārdot / atvārdot" (51. lpp.) Šeit ir būtiski īstenības fenomeni un attiecības ar zīmēm, personiskiem simboliem un savu piederību lokālai un individuālai sistēmai. Tikpat būtiska ir virzība un pārveide, pārformulēšana: "meklēju jaunu zīmi mirkļa struktūrā / meklēju krustpunktu apziņas kartē" (54. lpp.)

Šajā dzejā uzrunājošs ir kinematogrāfisks ainaviskais tvērums un gleznieciska tēlainība, krāsu enerģija: "Tāds rudens / Debesis no zilām krāsojas violetas / Dzeltenās lapas birst kā monētas / Sažmiegti drebinies iztēles nabadzībā" (22. lpp.) Centrālā kustība dzejoļos bieži ir plūdums un plaši apspēlēta ūdens tēlainība – jūras, viļņu, krastu, Gaujas, ūdensmalas, plūduma, straumes, dzelmes. Tā ir optimistiska tiecība uz līdzsvaru: "tavs vārds ir celšanās augšup un guldzošu burbuļu pērles / un saules stari ir skalpeļi zili baltā dziednīcā / un tu atraujies no lejupvilkmes spēka / nirsti no dzelmes pret sauli" (18. lpp.)