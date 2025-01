Stāstu "Biblihigianse jeb Kādas grāmatas noslēpums" no franču uz latviešu valodu ir tulkojis Jānis Joņevs, kurš pēcvārdā mūs lakoniski iedrošina nebēdāties par nosaukuma izrunāšanu: "Neņemiet ļaunā, arī franču valodā tas ir plašai publikai svešs un grūti izrunājams." (102. lpp.) Par grāmatas māksliniecisko noformējumu ir parūpējies Aleksejs Muraško. Jānorāda, ka pabalējušais gaiši zilais audekls saspēlējas ar nolietoto latviski-francisko vārdnīcu. Uz priekšējā vāka varam pamanīt tukšu taisnstūra rāmi. Līdzīgi kā dokumentos, kur atstāts "lodziņš" fotogrāfijai. Varbūt lasītājs pēc stāsta izlasīšanas var izlemt, kuru no trim vārdnīcas sastādītāju fotogrāfijām viņš vēlētos tur ievietot.

Jau pirmajās lappusēs ieraugām stāsta varoni – "Latviski-francisko vārdnīcu", kuru sakārtojusi romāņu filoloģe J. Baltgalve, bet rediģējis un papildinājis profesors Ernests Blese. Pie autorēm minama arī Š. Gollanska. Stāsta vēstītāju intriģē tieši vārdnīcas izdošanas gads: "1941. gada jūlijs ir briesmīgākais gads Latvijas jau tā neizturamajā vēsturē. (..) Tas ir terora un šausmu, un drausmu gads. Baigais gads." (13. lpp.) Kādēļ publicēt vārdnīcu kara un dažādo ideoloģiju laikos? Cik apmātam jābūt ar šādu ideju? Iespējams, vārdnīcas sastādītājiem tā bijusi patveršanās valodas mīlestībā. Uz to neviļus norāda stāsta tulkotāja Jāņa Joņeva pēcvārdā piesauktais Ulža Bērziņa citāts: "Valoda ir tava vienīgā Oikumene, Briseles zēn." (100. lpp.)

Nedaudz samulsināja plašais vēstures notikumu izklāsts no 1939. līdz 1941. gadam. Aiz stūrgalvīga akluma nodomāju – paldies autoram, bet es lielos vilcienos zinu valsts vēsturi. Pēc tam aizdomājos, ka stāsts, visticamāk, ir pirms tam izdots franču valodā lasošai auditorijai, kura, protams, var nezināt mazas Eiropas valsts vēsturi. Parakņājoties interneta dzīlēs – atradu, ka stāsts ir iznācis 2015. gadā. Franču valodā nākamajam izdevumam klāt nāk otrā daļa – enoptromantija (zīlēšana ar burvju spoguli), kas papildināta ar autora pārdomām.

Stāsta priekšplānā ir izvirzīts identitātes jautājums, līdzīgi kā detektīvliteratūrā. Tiek meklēti pazudušie vārdnīcu autori. Precīzāk, divas autores – Baltgalve un Gollanska. Mūsu acu priekšā ir vārdi, taču – kāda ir šo autoru īstā identitāte? Lasītājs tiek turēts neziņā līdz stāsta beigām. Patiesība vēlāk atklājas, lasītājs izjūt baudu par piedzīvoto, un pasaulē ir uzvarējis taisnīgums. Metafikcija palīdz lasītāju iesaistīt izmeklēšanas spēlē, kur vēsturiskie notikumi iecementē lasītāja uzmanību patiesos notikumos. Ja mēs distancējamies no teksta, tad zinām, ka autors šo detektīvu jau ir atklājis un lasītājam to izklāsta tā, ka neatklāj uzreiz visu patiesību. Citādi jau nebūtu stāsta. Lasītājs piedzīvo rotaļu ar uzmanības pārvizi, emocionāliem uzsvariem un vēsturisku ceļojumu. Metafikcija palīdz lasītājam izveidot saikni ar reālo dzīvi un iesaistīties stāstā – tā ir MŪSU vēsture, MŪSU vārdnīca. Lai cik ciniski tas arī neizklausītos, taču autors ar vēstures faktiem vēlas noslēpt paņēmienu, ka dažas ainas ir fantāzijas auglis. Lasītājs tam ļaujas, pretējā gadījumā tā nebūtu proza, bet zinātniska publikācija. Literatūrteorētiķis Pīters Boksāls raksta, ka "viss šajā pasaulē ir fikcija" un "cilvēki ir tikai izdomāta darba varoņi, kas tikai meklē savu autoru". [2] Var papildināt, ka meklē autoru, kurš piešķirtu balsi tiem, kuri kara virpulī tika brutāli noslaucīti no zemes virsas.