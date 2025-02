Izdota igauņu rakstnieka Jāna Kaplinska eseju izlase "Viss ir brīnumains"

Eseju izlases pēcvārdā Merts Veljataga raksta: "Jāns Kaplinskis sešdesmit gadus bija ārkārtīga starojuma avots igauņu kultūrā, kura gaisma un siltums sniedzās arī tālāk. No vienas puses, viņš bija gluži kā viesis no nez kādiem tālumiem — no plašākas pasaules ar dienvidu klimatu vai pat no aizzvaigžņu kosmosa. No otras puses, viņa saknes tomēr bija dziļi vietējā augsnē —