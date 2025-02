Roberts Rasums: Krievu vai latviešu zābakos. Par Anša Burkes grāmatu "Latvietis krievos"

Latviešiem patīk lepoties ar savu militāro vēsturi, piesaucot latviešu kavalēristus zviedru karaļa Gustava Ādolfa armijā, latviešu strēlniekus Krievijas impērijas un vēlāk Padomju Krievijas armijā, latviešu leģionārus zem Vācijas karoga. Latvieši vai to priekšteči vienmēr ir sevi pierādījuši kā labus karavīrus — tas ierakstīts latviešu nacionālajā apziņā.

Šis lepnums gan ir savāds, jo pārsvarā tās ir bijušas cīņas zem svešas, ne pašu valsts karoga. Arī Atskaņu hronikā minētais sarkanbaltsarkanais karogs plīvo virs to karavīru galvām, kas pie Rīgas ieradušies palīdzēt atvairīt Zemgaļu valdnieka Nameiša uzbrukumu: "No Cēsīm Rīgā atnācis bij brālis kāds un atvedis simt zemessargu sevim līdz, lai zemgaļus tie sakaut līdz. To dzirdējuši, nāca nu ar sarkanu tie karogu, kam vidū balta josla bija."