Noskaidroti Latvijas Literatūras gada balvai pirmajā kārtā nominētie darbi

Gatavojoties vienam no centrālajiem notikumiem Latvijas literatūrā – Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA), balvas ekspertu komisija paziņojusi nominēto autoru un darbu "garo sarakstu", kā arī nosaukusi Mūža balvas ieguvēju – tulkotāju Mudīti Treimani.

Mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā ekspertu komisija nolēmusi piešķirt tulkotājai Mudītei Treimanei.



Žūrijas eksperts, rakstnieks Guntis Berelis stāsta: "Mudīte Treimane ir tulkotāja, tulko galvenokārt no zviedru, vēl arī no norvēģu un dāņu valodas. Vairāk nekā 40 darba gados – vairāk nekā 100 iztulkotas grāmatas, nerēķinot Latvijas teātros iestudētās skandināvu autoru lugas, daudzās publikācijas periodikā par skandināvu literatūru un pašas sarakstīto grāmatu "Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi" (2007). Tas ir daudz vai maz? Taču runa nav par skaitļiem – produktīvi tulkotāji nav retums – un pat ne par godalgām, tostarp Karaliskās Zviedru Akadēmijas prēmiju, Hansa Kristiāna Andersena balvu, divām Starptautiskajām Jāņa Baltvilka balvām un Kultūras ministrijas Atzinības rakstu. No svara ir kas cits. Mudītei Treimanei piemīt ķēriens pārtapināt svešo "savējā", precīzāk, "mūsējā". Viņas tulkojumi ne tikai sagādā mums vairāk vai mazāk saistošu lasāmvielu un informē par norisēm skandināvu literatūrās, bet būtībā ir iemājojuši latviešu valodā un literatūrā kā "mūsējie".