Rīgā notiks ceturtais Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break"

No 23. līdz 26. aprīlim Rīgā notiks Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break", pulcējot 16 starptautiski atzītus dzejniekus no dažādām pasaules valstīm, lai kopā iepazīstinātu interesentus ar aktualitātēm mūsdienu dzejā, tiktos publiskos dzejas lasījumos un citos daudzveidīgos pasākumos, portālu "Delfi" informē rīkotāji no biedrības "I Did It".

Festivālā viesosies arī Alvins Pans no Singapūras, Gondža Ouzmena no Turcijas, Kajo Čingonji no Lielbritānijas, Mihaels Augustīns no Vācijas, Marčins Sendeckis no Polijas, Anna Hallberga no Zviedrijas, Sabīne Vina no Francijas, Marija Sevilje Parisa no Spānijas un Marianne Larsena no Dānijas.