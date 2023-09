Šajā rudenī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmalā, tiks uzsākts kinolektoriju cikls, kurā varēs noskatīties filmas par Raini un Aspaziju.

Kinožurnāliste Kristīne Matīsa rakstā "Dokumentālais Rainis, cik nu tas iespējams" stāsta par divām noslēdzošajām filmām: "Abu pēdējo filmu galvenais attēla krāšņums ir ceļojumu ainavas, jo kino grupa trešajā filmā dodas pa Raiņa pēdām uz Šveici, ceturtajā – uz Izraēlu un Ēģipti. Interesanti, ka Rikarda tetraloģija stāsta ne tikai par Raiņa dzīvi, bet arī par laiku, kurā tapusi katra filma, – līdz ar atmodu paveras jaunas iespējas. Rodrigo Rikarda filmas ir lielisks palīgmateriāls skolu programmai – citāti no "Jāzepa un viņa brāļiem", "Uguns un nakts" un citiem literatūras darbiem daudz labāk kļūst uztverami, ja it kā dabiski piedzimst no konteksta, no Raiņa sajūtām un dzīves apstākļiem konkrētā darba rakstīšanas laikā."