Ernests Hemingvejs (Ernest Hemingway, 1899–1961) bija amerikāņu rakstnieks un žurnālists, Nobela prēmijas (1954) un Pulicera balvas (1953) laureāts. Viņa zināmākie romāni ir "Ardievas ieročiem" ("A Farewell to Arms", 1929), "Kam skanēs zvans" ("For Whom the Bell Tolls", 1940) u. c. Par viņa spilgtāko darbu tiek uzskatīts stāsts "Sirmgalvis un jūra" ("The Old Man and the Sea", 1952).