Saistībā ar Latvijas basketbola izlases sagaidīšanu Rīgas centrā pie Brīvības pieminekļa, pēc policijas lūguma mainīta "Dzejas dienu" pasākuma "Apokaliptiski dzejas lasījumi" norises vieta, sociālajā medijā "Facebook" vēsta Latvijas Rakstieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze.

"Lai nebūtu nevajadzīgu runu un pārpratumu, apliecinu, ka policija to ieteica nevis pavēlēja. Argumenti bija pārliecinoši un savstarpējā sarunā nonācām pie secinājuma, ka būs visiem drošāk, ja mūsu lielisko basketbolistu sveikšana tiks nodalīta no Dzejas dienu pasākuma. Pateicos policistiem par to, ka viņi rūpējas par visu mūsu drošību. Tiekamies LMA dārzā pulksten 18.30 Gaidām arī basketbola fanus," vēsta Jundze.