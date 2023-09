Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Zabužko bez apstājas turpinājusi publiski skaidrot kara kontekstu, Ukrainas un Krievijas attiecību vēsturi un Krievijas imperiālās ambīcijas, un ir sniegusi desmitiem lasījumu un simtiem interviju dažādās valstīs. Neilgi pēc kara sākuma Zabužko uzstājās Eiropas Parlamentā, un viņas eseju "Krievijas problēma ir Krievija" ("The Problem with Russia is Russia") šī gada 20. februārī publicēja laikraksts "The New York Times".