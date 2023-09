Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. Godinot dzejnieka Imanta Ziedoņa deviņdesmitgadi, Ventspilī pulcējās dzejnieki no sešām pilsētām. Kurzemes Dzejas dienas ir tradicionāls notikums, kas katru gadu norisinās kādā citā no Kurzemes pilsētām. Tradīcija sākusies un šogad atkal notiek Ventspilī.

"Mājinieki ir tie, kas mēģina to visu savākt, šķiet, tādā vienā kamolā. Pasniegt, parādīt no sevis. Parādīt varbūt, kā vajag. Citi rīko meistarklases, citiem ir dzejas lasījumi, ir mūzika. Bet vispār tā diena ir paredzēta tā, lai bagātinatos, lai atkal satiktos," saka dzejniece no Saldus Biruta Ermansone.