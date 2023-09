Kultūras namā "Atmoda" 17. septembrī pulksten 17 notiks Kaspara Zalāna debijas dzejas krājuma "Telegrammas" atklāšana un tam veltīta literāri muzikāla performance. Jauno krājumu izdod Valtera Dakšas izdevniecība.

Kaspars Zalāns (1994) ir dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs un kultūras pasākumu rīkotājs. Publicējies drukātajos izdevumos un tiešsaistes vietnēs: "Satori", "Punctum", "Jaunā Gaita", "Domuzīme", "Kultūrzīmes", "konTEKSTS" u.c. No angļu valodas atdzejojis Hildas Dūlitlas, Viljama Karlosa Viljamsa, Bezila Bantiga un Frenka O'Haras, no krievu Ivana Ahmetjeva dzeju, saņēmis "Sudraba tintnīcu" par Hovarda Filipsa Lavkrafta stāstu tulkojumu (izdevniecība "Prometejs"). Bijis viens no festivāla "Dzeja bez robežām" rīkotājiem, organizējis arī pasākumu sēriju "Neierastā literatūra" Kaņepes Kultūras centrā.