"Esmu saposusies, tikai nav kurp doties manā krāšņajā @fyodorgolan mētelī," tā 2017. gada nogalē "Instagram" rakstīja popmūzikas karaliene Madonna. Viņa ir viena no Londonā bāzētā modes zīmola "Fydor Golan" apģērbu valkātājām. Ne katrs zina, ka popmūzikas zvaigžņu iecienītā zīmola tērpi tiek ražoti – šūti – Latvijā, bet viens no zīmola radītājiem, modes mākslinieks Fjodors Podgornijs nāk no Ventspils un pēc daudziem gadiem Londonā patlaban ir atgriezies dzimtenē. Turklāt jau drīzumā Rīgā būs skatāma "Fydor Golan" retrospektīva izstāde "Sadursmes harmonija", kas daudzslāņaini, niansēti runās par modi un apdzīvos Muzeju krātuves telpas Pulka ielā 8, netālu no Dzegužkalna.