Konstantīns Raudive piedzima 1909. gada 30. aprīlī Latgalē, Asūnes pagasta Mazo Baranauču sādžas "Slāņu" mājās, netālu no Dagdas, nabadzīgā zemnieku ģimenē, kurā bija viens no pieciem bērniem. Autors, kas latviešu kultūras vēsturē pazīstams ar dziļu interesi par visu spānisko, kā intelektuālis, domātājs, rakstnieks un mirušo balsu meklētājs, bērnībā bija vārgs, kautrīgs un savrups puika, par kuru mamma viņa slimošanas laikā mēdza aizdedzināt svecītes un kurš pat runāt īsti sāka tikai sešu gadu vecumā.

Par kaut kādām Eiropas universitātēm ģimene nevarēja pat sapņot, lai gan Krāslavas ģimnāzijā, kur iegūt iespēju mācīties nebija viegli ģimenes sliktā finanšu stāvokļa dēļ, Raudive ātri apliecināja to, ka viņam ir gaiša galva un ass prāts. Pēc ģimnāzijas viņš devās uz Rīgas Katoļu garīgo semināru – māte cerēja, ka no dēla sanāks priesteris –, bet to nepabeidza, vairāki literatūras vēsturnieki pieļauj, ka kādas garīdzniekam nepiedienīgas "vājības" dēļ – Raudivem ļoti patika sievietes.