To tautasdziesmu skaits nav ne tuvu tik liels, šo apjomu nevar salīdzināt. Saulgrieži ir divi galvenie brīži, kad mēs pārdomājam dzīvi. Ziemassvētkos dabā ir sastingums un tiek gaidīta atdzimšana. Jāņos uzkrājam spēkus nākamajam. To ir svarīgi neaizmirst, jo sabiedrība bez tradīcijām ir haotisks bars, kuram nav izredzes izdzīvot ilglaicīgi. Bet arī tradīcijas mainās. Ir jābūt samēram starp tev svarīgām sakrālām vērtībām un to, kas maina formu. Nevar taču teikt, ka mēs šodien Jāņus svinam tāpat kā (Jāņa) Jaunsudrabiņa vai (Rūdolfa) Blaumaņa Jāņu aprakstos, bet arī kaut kas no tā vecā joprojām ir palicis.