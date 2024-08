Rūta Šmite stāsta, pēc šodienas standartiem niedru jumtam vajadzētu būt 30 centimetru biezam. Taču uz vasarnīcas jumta ir daudz vietu, kur niedru pārklājuma biezums nesasniedz pat pusi no vajadzīgā. Šmite rāda: "Mēs redzam – septiņu centimetru atzīme pret šo te koka pamatiņu, kas mums ir otrā pusē. Vietām ir, rekur mēs redzam, 13 centimetri. Vietām ir visi 15. Redzam, tu pieskaries. jau drūp pats par sevi. Tas ir nokalpojis to savu laiku. Te ir arī 15 ar pusi centimetri. Tā ir puse no tā, kas būtu vajadzīgs."