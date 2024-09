Viena no četrām lielākajām koncertzālēm Latvijā – Vidzemes koncertzāle "Cēsis" – savas durvis vēra pirms 10 gadiem. Tās apaļā jubileja tika nosvinēta sestdien, 21. septembri, ar lielkoncertu, kurā uzstājās gan pašmāju, gan ārzemju mākslinieki, kā arī tika atklāta mākslas lielmeistaru izstāde, kas atvesta no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Kas šo gadu laikā paveikts un kāds ieguvums reģionam ir no koncertzāles?