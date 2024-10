Jau vēstīts, ka līdzšinējais Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP, agrāk – VKPAI) vadītājs Juris Dambis amatā ir kopš tās izveidošanas brīža 1988. gadā. Viņa pilnvaru termiņš beidzas šā gada 8. novembrī, un aprīlī ministrija informējusi Dambi, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likumu ar viņu tiks izbeigtas valsts civildienesta attiecības.



Šomēnes Dambis publiskoja atklātu vēstuli Valsts kancelejai, KM un Ekonomikas ministrijai, vēršoties pret ieceri no Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma izslēgt prasību, ka jaunu ēku būvniecība Rīgas vēsturiskā centra publiskajā ārtelpā pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem. Tāpat viņš iestājas pret ieceri atļaut apvienot vēsturiskos zemesgabalus, kas praktiski nozīmē no saglabājamām vērtībām izslēgt pilsētas vēsturiskā plānojuma struktūru, lai būvētu lielākas ēkas.



To, ka uzsākta parakstu vākšana Dambja atbalstam, Zaiga Gaile atklāja "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" un norādīja uz Kultūras ministrijas kompetences trūkumu šajos jautājumos.



Turpmākajā teksta publicējam Kultūras ministrijai adresēto atklāto vēstuli bez redakcionālām izmaiņām.



Mēs vēršamies pie Jums ar aicinājumu apzināties, ka notiekošais ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) vadītāja nomaiņu liecina par nepārdomātu, sasteigtu un nekompetentu rīcību, tāpēc lūdzam: