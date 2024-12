Viena no Jelgavas novada kultūrvēsturiskajām bagātībām ir muižas. Divās no tām- Lielvircavas un Lielplatones muižās labāk iepazīt vēsturisko mantojumu ļauj jauni digitāli risinājumi. Lielvircavas muižas ikdienā ļaus ielūkoties digitālais ''logs'', bet Lielplatones muižas baronu muzikalitātē – digitāla projekcija, kas ataino tāfelklavieru spēli.

Roberts Grinbergs, Lielvircavas muižas tūrisma pakalpojumu attīstības speciālists, stāsta: "Ne tikai portretā attēlotās personas šeit ir dzīvojušas, bet tie ir oriģināli 18. gadsimta portreti. Kurzemes muižnieku gleznotājs Leonhards Šorers tos ir gleznojis. Četri no šiem portretiem šajā svinīgajā dienā ir atceļojuši uz Lielvircavu. Tiem arī bijis raibs mūžs. No Latvijas tie ir aizceļojuši uz Vāciju, no Vācijas uz Argentīnu un tad no Argentīnas uz Vāciju un tagad uz Latviju, tā kā arī šiem priekšmetiem ir šis atgūtais stāsts un atgūtā vēsture jau pavisam tieši."